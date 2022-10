Straßenraub in Bonn : 48-Jähriger wird auf der Römerstraße überfallen

Bonn Auf der Römerstraße haben zwei Männer einen 48-Jährigen überfallen. Die Polizei sucht mit Täterbeschreibungen nach den Verdächtigen.

Opfer eines Straßenraubs ist in der Nacht auf Montag ein 48-Jähriger geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 0.10 Uhr in Richtung Augustusring unterwegs, als ihn zunächst zwei unbekannte Männer ansprachen und begleiteten. Plötzlich und unvermittelt sei der Mann dann zu Boden gerissen worden. Als er auf dem Boden lag, entrissen ihm die Tatverdächtigen seine Jacke, in der sich unter anderem eine Geldbörse befand. Anschließend flohen sie in Richtung Stiftplatz.