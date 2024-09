Unfall auf Autobahn 565 54-Jähriger fährt nach Überholversuch auf Lkw auf

Bonn-Röttgen/A565 · Am Freitagabend ist es an der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg der Autobahn 565 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 54-jähriger Vater und sein sechs Monate alter Säugling wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

28.09.2024 , 08:39 Uhr

Der SUV des 54-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß stark deformiert. Foto: Ulrich Felsmann





Am Freitagabend ist es auf der Autobahn 565 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-Jähriger war

gegen 22.30 mit seinem sechs Monate altem Säugling Uhr auf der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg in Richtung Meckenheim unterwegs. Dort versuchte der Mann einen Lkw zu überholen, brach den Überholvorgang aber ab und fuhr daraufhin auf das Heck des Sattelzuges auf. Nach dem Zusammenstoß alarmierte die Smartwatch des 54-Jährigen mit einem automatischen Notruf die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, hatten der Mann das Auto mit dem Säugling bereits eigenständig verlassen können. Beide wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Anschlussstelle der A565 für etwa eine Stunde einspurig gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab es aber nicht, wie die Feuerwehr Bonn mitteilte.

(ga)