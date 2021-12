Auf Parkplatz in Bonn : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Röttgen und fliehen

Die flüchtigen Täter haben einen Geldautomaten in Röttgen gesprengt. Foto: Axel Vogel

Röttgen Bisher Unbekannte haben am Samstag einen Geldautomaten auf einem Supermarkt-Parkplatz in Röttgen gesprengt und flohen danach. Zurzeit ist die Spurensicherung vor Ort.



Bisher Unbekannte haben am Samstag gegen 4 Uhr einen Geldautomaten in Röttgen gesprengt. Eine Anwohnerin sagte dem GA vor Ort, dass sie von einem lauten Knallgeräusch geweckt wurde. Kurz danach sei ein zweiter Knall gefolgt. Nach der Sprengung auf einem Supermarkt-Parkplatz flohen die Täter über die Reichsstraße (Landstraße 261) in Richtung Meckenheim auf einem Motorrad.

Foto: Axel Vogel

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Unbekannten den alleinstehenden Geldautomaten aufgesprengt hatten. Daraufhin leiteten sie sofort eine Großfahndung nach den Verdächtigen und Ermittlungen am Tatort ein.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten am Tatort eine Tasche, die die Täter vermutlich zurückgelassen hatten. Darin habe sich eine „verdächtige Substanz“ befunden. Spezialisten sprengten diese im Beisein der Bonner Berufsfeuerwehr kontrolliert.

Die genaueren Untersuchungen zu dem Stoff und dem Ablauf des Tatgeschehens dauern noch an. An dem anliegenden Supermarkt entstand kein Schaden.

Die Polizei fahndet nach den beiden Tatverdächtigen, die auf einem Motorrad vom Tatort geflohen sind, und bittet um Zeugenhinsweise:

Wer hat am Samstag in der Zeit von 3.30 bis 4 Uhr in Bonn-Röttgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat am Samstag in der Zeit nach 3.50 Uhr in Bonn-Röttgen oder auf der Landstraße 261 in Fahrtrichtung Meckenheim ein mit zwei Personen besetztes Motorrad gesehen?

Hinweise nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

(ga)