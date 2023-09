Bonner Polizei stoppt Rollerfahrer Betrunken und bekifft durch die Einbahnstraße

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Rollerfahrer am Freitagmorgen gegen 4.40 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Bornheimer Straße. Als der Fahrer die Streifenpolizisten bemerkte, bog er in die Sackgasse ein. Dort stellten die Polizisten den Mann und bemerkten, dass an dem Roller die Frontabdeckung fehlte und Kabel heraushingen. Der 19-Jährige zeigte zudem “alkoholtypische Ausfallerscheinungen“, wie die Polizei schrieb. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Zudem schlug der Drogenschnelltest positiv auf Cannabis an. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.