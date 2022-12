30 Rettungskräfte im Einsatz : Rollstuhlfahrer an der Beethovenhalle aus Rhein gerettet

Am Fritz-Schroeder-Ufer war der Mann in den Rhein gefahren. Foto: Petra Reuter

Bonn Ein Rollstuhlfahrer ist am Fritz-Schroeder-Ufer an der Bonner Beethovenhalle in den Rhein gefahren. Passanten beobachteten den Mann und griffen sofort ein. Die Feuerwehr rückte ebenfalls an.



Ein Rollstuhlfahrer ist am Mittwochnachmittag über die Rampe am Fritz-Schroeder-Ufer unterhalb der Beethovenhalle in den Rhein gefahren. Passanten, die den Mann bei der Aktion gegen 15 Uhr beobachtet hatten, retteten ihn aus dem Wasser. Sie riefen auch die Feuerwehr.

Florian Mutz berichtete aus der Leitstelle der Feuerwehr Bonn, dass der Rollstuhlfahrer aus unbekannten Gründen in den Rhein gefahren sei. Einsatzkräfte der Feuerwehr übergaben den durchnässten Mann an den Rettungsdienst. Laut Angaben waren insgesamt 30 Einsatzkräfte vor Ort.

(ga)