Stadt ist nicht zuständig Rolltreppen in Bonner Cassius-Bastei stehen immer noch still

Wer aus der unterirdischen Passage zum Hauptbahnhof in die Cassius-Bastei will, muss gut zu Fuß sein. Seit dem Frühjahr 2023 stehen die beiden Rolltreppen still, die in den Gebäudekomplex führen – dort befinden sich zum Beispiel das Stadtwerke-Kundenzentrum und das Restaurant CassiusGarten. Eine Treppe gibt es nicht, man muss die hohen Metallstufen der Rolltreppen erklimmen. Dass sie nicht längst repariert sind, liegt wohl an einer Panne in der Stadtverwaltung.