Absage wegen Corona : Bonner Rosenmontagszug fällt in diesem Jahr aus

Corona-Pandemie : Karnevalsverbände in NRW sagen Partys und Sitzungen ab Der Großteil des Sitzungskarnevals in Nordrhein-Westfalen fällt auch in der laufenden Saison 2021/22 wegen Corona aus. Darauf hat sich die Landesregierung am Dienstag mit Vertretern des organisierten Karnevals geeinigt.