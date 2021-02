Masche in Rüngsdorf : Betrüger geben sich als BonnNetz-Mitarbeiter aus

Rüngsdorf Das Unternehmen BonnNetz warnt vor Betrügern. Sie sollen sich in Bonn-Rüngsdorf als vermeintliche Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben und sich so Zutritt zu Häusern und Wohnungen verschaffen wollen.

Am Dienstag waren in Bonn-Rüngsdorf mutmaßliche Betrüger unterwegs. Wie das Unternehmen BonnNetz am Mittwoch mitteilte, sollen die vermeintlichen Mitarbeiter der Firma vorgegeben haben, in einem Mehrparteienhaus in der Konstantinstraße den Wasserdruck messen zu wollen. Sie konnten keinen von den Anwohnern verlangten Ausweis vorzeigen. Die Polizei sei informiert worden.