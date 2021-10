Bonn-Rüngsdorf : Zwei Verletzte bei Bus-Unfall - Polizei sucht flüchtigen Fußgänger

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fußgänger, der am Montagabend einen Verkehrsunfall in Bonn-Rüngsdorf verursacht hat. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Zwei Menschen sind bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Rüngsdorf verletzt worden. Ein Fußgänger war unvermittelt auf die Straße getreten. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.



DIe Polizei sucht einen Fußgänger, der am Montag einen Verkehrsunfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein soll. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, sei der bislang Unbekannte am Montagabend gegen 18.10 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn der Konstantinstraße in Bonn-Rüngsdorf getreten. Ein Linienbus musste daraufhin kurz vor dem Übergang in die Deichmanns Aue eine Vollbremsung machen, um den Mann nicht anzufahren.

Daraufhin stürzten eine 31-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann im Bus und verletzten sich leicht. Der Mann musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Busfahrer, in dem dieser den Fußgänger bat, vor Ort zu bleiben, entfernte sich jener in Richtung der Esso-Tankstelle, „ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“, wie es in der Mitteilung der Beamten heißt. Das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der unbekannte Fußgänger wird beschrieben als 45 bis 55 Jahre alt, dunkelhaarig, mit Fünf-Tage-Bart und ungepflegtem Erscheinungsbild. Er soll Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an 0228/150 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de.

(lsa)