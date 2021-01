Kaum Einsätze für die Polizei : Ruhige Silvesternacht in Bonn und der Region

Die Einsatzzentrale des Ordnungsdienstes in Meckenheim in der Silvesternacht. Foto: Axel Vogel

Bonn Die Polizei in der Region zieht erste Bilanz der Silvesternacht. Insgesamt sei es ruhig gewesen. Trunkenheitsfahrten führten zu Unfällen. Ein bisschen Feuerwerk gab es trotz Böller-Verkaufsverbot.



Böllerverbot, strenge Auflagen für private Treffen und weitere Verbote haben in Bonn und der Region für eine weitgehend ruhige Silvesternacht gesorgt. Einige wenige Silvesterraketen begrüßten das neue Jahr in Bonn. Ruhestörungen und Trunkenheitsfahrten beschäftigten die Polizei.

Die Polizei zieht eine erste Bilanz. Am Neujahrstag blickt die Bonner Polizei auf eine weitestgehend ruhige Silvesternacht zurück. In der Zeit vom 31.12.2020, 20 Uhr bis 6 Uhr am Neujahrstag, gingen bei der Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium 175 Notrufe ein, teilt die Polizei mit.

Gemeldet wurden neben acht Körperverletzungsdelikten und vier Fällen von Sachbeschädigung auch rund 40 Ruhestörungen. Insgesamt erhielten 25 Personen Platzverweise. Die Beamten stellten außerdem 65 ordnungswidrige Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest.

Die Feuerwehr in Bonn meldet eine besonders ruhige Nacht. Es seien weniger Einsätze gezählt worden, als an einem normalen Werktag, bestätigte die Feuerwehr am Neujahrsmorgen.

Ein bisschen Feuerwerk gab es doch - trotz Verkaufsverbot. Foto: Richard Bongartz

Die Bonner Polizei führte zum Jahreswechsel wieder verstärkte Alkohol- und Drogenkontrollen auf den Straßen in Bonn und der Region durch. Aufgefallen sind dabei zwei Autofahrer, die mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hatten. Sie müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Vier Fahrzeugführer mussten darüber hinaus Blutproben abgeben. Sie waren stärker alkoholisiert. Unter ihnen war ein 38-Jähriger, der gegen 3 Uhr in Schlangenlinien auf der Sankt Augustiner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Nachdem ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, entnahm ihm eine Ärztin auf der City-Wache eine Blutprobe. Wie sich herausstellte, war der 38-Jährige erst kürzlich wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen. Den Führerschein konnten die Beamten deswegen nicht mehr sicherstellen. Der Autofahrer hatte ihn schon vor der Trunkenheitsfahrt abgeben müssen.

22-jähriger verletzt sich und seine Beifahrerin bei Trunkenheitsfahrt

Eine Flasche Rum fand der Ordnungsdienst in Meckenheim bei zwei Jugendlichen. Foto: Axel Vogel

Gegen ihn wird nun auch wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt. Verletzt wurden ein 22-jähriger Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin gegen 3.45 Uhr bei einem Alleinunfall im Sechtemer Weg in Bornheim. Nach ersten Feststellungen kam der rote Kia nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Ein Atemalkoholvortest beim Fahrer ergab auch hier einen Wert von rund 1,3 Promille. Beide Verletzten kamen ins Krankenhaus, dem 22-Jährigen wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei nennt die Kriminalitätszahlen unter Vorbehalt, denn die Einordnung kann sich durch weitere Ermittlungen noch ändern.

45 Meldungen wegen Verstößen im Rhein-Sieg-Kreis

Vom Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen zählte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis 126 Einsätze. 45 Mal wurden Ruhestörungen und Meldungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung gemeldet. Diese Einsätze gab die Polizei in den meisten Fällen an die Ordnungsämter ab.

Luftgewehr bei Einsatz gefunden

Am Neujahrsmorgen wurde die Polizei um 2.30 Uhr nach Kaldauen in den Eibenweg gerufen. Zeugen hatte einen süßlichen Geruch im Kellerbereichdes Hauses festgestellt. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass Betäubungsmittel konsumiert wurden. Bei der Durchsuchung eines 22-Jährigen fanden die Beamten Signalmunition. Auf Nachfrage händigte er noch ein Luftgewehr aus, eine entsprechende Berechtigung konnte er nicht vorweisen. Waffe und Munition stellten die Einsatzkräfte ebenso sicher wie eine geringe Menge gefundener Drogen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 22jährigen eingeleitet.

Beschäftigt haben die Beamte auch sechs Körperverletzungsdelikte und wenige Sachbeschädigungen. Viele Streitereien konnten durch die Einsatzkräfte geschlichtet werden, so die Polizei. Es wurden acht Verkehrsunfälle gemeldet, drei davon mit Verletzten. In vier Fällen flüchteten die Unfallfahrer vom Unfallort, in drei Fällen waren die Fahrer alkoholisiert.

Zwei Personen mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, sie wurden nach Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen.

Meckenheim Jugendliche müssen 100 Euro Strafe zahlen

Der Ordnungsdienst der Stadt Meckenheim hatte sich wegen der Corona-Einschränkungen auf viele Einsätze vorbereitet. Doch bis zum späten Abend blieb es ruhig in der erstmals eingerichteten Leitstelle. Einige Bürger erkundigten sich telefonisch nach den geltenden Regeln.