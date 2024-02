Bündnis „Stoppt den Genozid in Palästina“ Rund 150 Menschen ziehen bei pro-palästinensischer Demo durch Bonn

Rund 150 Menschen haben sich am Freitagabend auf dem Münsterplatz in Bonn getroffen, um im Rahmen einer pro-pälestinensischen Demonstration durch die Bonner Innenstadt zu ziehen. Das Bonner Bündnis „Stoppt den Genozid in Palästina“ hatte dazu aufgerufen. Die Teilnehmer hatten sich um 18 Uhr zunächst zu einer Standkundgebung getroffen, bei der alles friedlich blieb.