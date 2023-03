Leerstand in der Stadt Rund 50 Gebäude der Stadt Bonn sind ungenutzt

Bonn · Leerstehende Häuser sind auch in Bonn in ein Ärgernis. Allein 50 ungenutzte Immobilien sind laut einer Liste von vor einigen Jahren im Besitz der Stadt Bonn. In eines dieser Gebäude ist inzwischen das Euro Theater Central eingezogen. Dort haben jetzt die Sanierungsarbeiten begonnen.

21.03.2023, 14:41 Uhr

Seit 2010 standen diese beiden städtischen Häuser an der Budapester Straße leer. Im linken Gebäude ist inzwischen das Euro Theater Central eingezogen, die Zukunft des Nachbarhauses ist nach wie vor ungewiss. Foto: Meike Böschemeyer

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Gut 50 der insgesamt rund 1000 städtischen Gebäude standen 2021 laut einer damaligen, der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Übersicht der Stadt Bonn leer. Bei vielen war der Leerstand zudem zum Dauerzustand geworden. Manche Gebäude sollten verkauft, andere abgerissen und wieder andere saniert oder neu- beziehungsweise zwischenzeitlich genutzt werden, teilte die Verwaltung dem GA damals auf Nachfrage mit. Nach dem heutigen Stand gefragt, hieß es, die Liste werde aktuell überarbeitet und solle in einigen Wochen vorliegen. Ein Haus wird auf jeden Fall nicht mehr auf dieser Liste stehen: Das Haus Budapester Straße 19 in der Innenstadt. Vor wenigen Tagen haben dort die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten begonnen.