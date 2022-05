Kranzniederlegung am sowjetischen Ehrenmal : Russischer Generalkonsul in Bonn spricht von „Verteidigungskrieg“

Eine Delegation des russischen Generalkonsulates um Generalkonsul Alexey Dronov legt am "Tag des Sieges" einen Kranz und Blumen am sowjetischen Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Duisdorf nieder. Foto: Axel Vogel

Duisdorf Ein kleine Delegation um den russischen Generalkonsul Alexey Dronov hat am sowjetischen Ehrenmal in Duisdorf einen Kranz niedergelegt. Den Überfall auf die Ukraine bezeichnet er als „Verteidigungskrieg“. Kränze eines ukrainischen Bündnisses wurden von Unbekannten entfernt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Anlässlich der russischen Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland gab es am Montagmorgen auch ein Gedenken am sowjetischen Ehrenmal auf dem neuen Friedhof in Duisdorf. Ein kleine Delegation um Alexey Dronov, Generalkonsul der Russischen Föderation in Bonn, legte gegen 8 Uhr in einem stummen Gedenken einen Kranz und Blumen nieder, zudem wurden Kerzen entzündet. Anschließend versammelten sich die Teilnehmer, rund ein Dutzend, zu einem Gruppenfoto vor dem Ehrenmal. Dieses erinnert hier an 102 Sowjetbürger, „die im „Kampf gegen den Faschismus gefallen“ waren, so steht es auf einer Inschrift.

Das Gedenken der russischen Delegation verlief ruhig. Auch am Nachmittag gab es keine Demonstrationen oder Zwischenfälle am russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg. Über die Veranstaltung am Morgen hatte das Generalkonsulat die Bonner Polizei im Vorfeld informiert, sagte Polizeisprecher Dominik Gaida. „Es war ohnehin ein bekannter Termin, der jedes Jahr durchgeführt wird“, so Gaida. „Das ist ein heiliger, sakraler Feiertag für meine Heimat“, betonte Generalkonsul Alexey Dronov im Gespräch mit dem GA. Der Sieg über den den Faschismus sei damals sehr wichtig gewesen, weil er nicht nur das eigene Land befreit hätte, „sondern auch den Völkern Europas Frieden, Demokratie und Freiheit gebracht hat“. Allerdings habe dieser sowjetische Sieg damals „sehr viele Leben gekostet und deshalb tragen wir alle gemeinsam mit der deutschen Bevölkerung Verantwortung für die Zukunft“.

Generalkonsul: kein Angriffs-, sondern ein Verteidigungskrieg

Wie aber passt diese Aussage mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen? Mit den Berichten aus der belagerten Stadt Mariupol und den vielen Toten ukrainischen Zivilisten? Erst einen Tag zuvor hatte ein ukrainisches Bündnis einen eigenen Kranz am Ehrenmal niedergelegt und Frieden gefordert.

„Diese Aussage passt generell zusammen“, sagte Alexey Dronov, „denn das ist kein Angriffskrieg, sondern ein Verteidigungskrieg“. Er sei überzeugt davon, dass die russische Führung „alles möglich getan“ habe, um dieser Entwicklung vorzubeugen. Leider habe diese Strategie viele Menschenleben im Donbas gekostet: „Nach unserer Rechnung sind 14.000 Leute gefallen.“ Vor allem seien das zivile Opfer. Er beklagt, dass dieser Konflik nun schon „acht Jahre dauert und es eine Schande für das europäische Publikum ist“, dass dieser Krieg nicht gesehen wurde“. Eine Chance für den Frieden gebe es, wenn die „militärischen Spezialoperationen“ abgeschlossen seien und das Land „entnazifiziert wird“.