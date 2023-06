Eklat im Sommer 2022 Salsa-Truppe tanzt nach Verbot wieder am Alten Zoll

Bonn · Im vergangenen Sommer gab es einen Eklat um eine Salsa-Gruppe, die am Alten Zoll in Bonn getanzt hat, der Initiator war kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Nun gibt es einen Kompromiss.

02.06.2023, 16:19 Uhr

Es darf wieder getanzt werden: Die Stadt hat die Nutzung einer Fläche am Alten Zoll zum Salsa-Tanz nun unter Auflagen genehmigt. Foto: Benjamin Westhoff

Von Martin Wein

Die Mauersegler sind aus dem Süden zurück. Damit ist der Sommer eingeläutet. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang macht sich auch am Alten Zoll sommerliche Leichtigkeit breit. Dort haben am Donnerstagabend bei strahlendem Sonnenschein die Salsa- und Bachata-Tänzer erstmals wieder die Hüften geschwungen.