Traditionspflege in Bonn : Sankt Martin steht weiter auf wackeligen Beinen

Gewohntes Bild: Der zentrale Bonner Martinszug soll nach jetzigem Stand der Dinge stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach jetzigem Stand sollen die Martinszüge in Bonn in diesem Jahr wieder stattfinden. Ob sie das auch überall tun, ist ungewiss. Denn die Auflagen haben manchen Veranstalter verunsichert.

Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr sollen die traditionellen Martinszüge diesmal der Corona-Pandemie trotzen. Frei nach dem Motto „alles wie immer“ wird es dabei allerdings nicht zugehen. Wie berichtet, unterliegen die Umzüge bestimmten Rahmenbedingungen und Auflagen. Und die können sich bis zum Martinstag theoretisch auch noch einmal verändern.

Doch der Reihe nach. Wie berichtet, sah das Land auch in der bisherigen Fassung der Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht sowie die Anwendung der 3G-Regel lediglich für Veranstaltungen im Freien mit mindestens 2500 Teilnehmern vor. Während unklar blieb, wer bei einem Martinszug die Teilnehmerzahl erfassen sollte und wie der Begriff „Teilnehmer“ konkret definiert ist, legte die Stadt Bonn die Latte für die Laternenumzüge höher: Sie möchte per Allgemeinverfügung festlegen, dass auch für alle Bonner Martinszüge – von denen die meisten mutmaßlich weniger als 2500 Teilnehmer aufweisen – die Maskenpflicht und „3G“ gelten, und das übrigens auch für Zuschauer.

Was auf den ersten Blick übertrieben streng erscheinen mag, könnte unter bestimmten Umständen jedoch je nach Entwicklung auch einer erneuten Verschärfung auf Landesebene vorgreifen. So verweist die Stadt Bonn auf die „weiterhin dynamische Lage in der Corona-Pandemie“. Ratlosigkeit hatte die Stadt bei Veranstaltern kleinerer Martinszüge ausgelöst, denen sie die Verantwortung dafür übertragen will, die Einhaltung von Maskenpflicht und 3G-Regel „nachweislich stichprobenartig“ zu überprüfen. Auch gesungen werden soll nach dem Willen der Stadt nur unter Maske. Bleibt es dabei, dürften die Martinslieder in diesem Jahr deutlich gedämpfter klingen.

Stadt wartet ab

Trotz der inzwischen erfolgten Streichung der Maskenpflicht im Freien durch das Land will die Stadt nach jetzigem Stand an ihrem Plan festhalten, die Landesregeln per Allgemeinverfügung zu verschärfen. Das Ministerium habe „bereits positive Signale gesendet“ und sehe den Vorschlag als „nachvollziehbar und vernünftig“ an. Bevor letzte Entscheidungen fallen, gelte es allerdings erst einmal, die nächste Landesverordnung Ende Oktober abzuwarten. Entsprechend wolle man sich auch erst dann abschließend mit der 3G-Regel für den Weihnachtsmarkt sowie für den Martinszug befassen, verlautete am vergangenen Donnerstag aus dem Krisenstab der Stadt.

Unterdessen drängt an anderer Stelle die Zeit: Für den 8. November beispielsweise steht der zentrale Bonner Martinszug des Stadtdekanats im Kalender. Seitens der Organisatoren hat es Vorgespräche mit Schulen gegeben, wobei sich die Resonanz dem Vernehmen nach in Grenzen hielt. „In diesem Jahr muss alles sehr gewissenhaft erfolgen“, so Stadtdekanats-Sprecherin Ayla Jacob. Man frage deshalb derzeit bei den Schulen ab, ob diese die stichprobenhaften Kontrollen jeweils für ihre Gruppen übernehmen können. „Wir möchten den Martinszug gern durchführen. Alles andere hängt von weiteren Absprachen ab“, so die Sprecherin.

Organisatoren ist die Verantwortung zu groß

Andernorts haben Veranstalter bereits abgewunken. Teilweise gab es von vornherein keine Pläne, andernorts ist einigen Vereinen die Verantwortung für die 3G-Kontrollen offenbar zu heikel, wobei Kinder bis 16 Jahren wegen der regelmäßigen Tests in Schulen und Kindergärten grundsätzlich als getestet gelten. In Mehlem wurde der Zug daraufhin abgesagt. Die Auflagen habe man nicht verantworten wollen, ist in der federführenden Grundschule zu hören. Und erst Anfang November anhand der neuen Landesverordnungen mit den Vorbereitungen zu beginnen, sei zu spät. „Unsere Pläne waren eigentlich fertig, liegen jetzt aber erst einmal auf Eis“, sagt auch Holger Liczner vom Ortsausschuss Friesdorf. Positiv fiel die Abwägung hingegen in Lengsdorf aus: „Wir werden es am 3. November probieren und haben Helfer gefunden, die auf freiwilliger Basis kontrollieren“, sagt Christoph Schada vom Ortsfestausschuss.

Zwar betonte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage noch einmal, es gehe nicht um die Dokumentation des Impfstatus befragter Personen; vielmehr müsse der Veranstalter „plausibel darlegen können, wie er die stichprobenartige Überprüfung vornimmt“. Eine dezidierte Definition, wie der Begriff „stichprobenartig“ zu verstehen ist, lieferte die Stadt allerdings nicht. Und auch über den Umstand, dass private Veranstalter in einem öffentlichen Raum wie einem Straßenzug weder über Hausrecht noch über hoheitliche Befugnisse verfügen, ging die Verwaltung bislang nonchalant hinweg.

Die „3G-Kontrolle“ am Straßenrand kann de facto allenfalls freiwillig erfolgen. Das wiederum erzeugt jedoch weitere Unsicherheit, wie es eine Mitorganisatorin mit einer rhetorischen Frage auf den Punkt bringt: „Welcher Veranstalter möchte später schon als ‚Superspreader‘ am Pranger stehen, wenn doch etwas passiert?“