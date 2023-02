Diskussion in der Lokalpolitik : Stadt und Schausteller wollen Bonner Weihnachtsmarkt früher schließen

Übersicht über Termine : Verkaufsoffene Sonntage in Bonn und der Region 2023 In vielen Städten und Gemeinden sind die Geschäfte zu bestimmten Anlässen auch sonntags geöffnet. In diesem Überblick haben wir die Termine für verkaufsoffnene Sonntage 2023 in Bonn und der Region gesammelt.