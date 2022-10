Vorfall in der Bonner Nordstadt : Mann schlägt Scheibe von Fahrradgeschäft mit Pfosten ein

Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Bonner Nordstadt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/Archiv

Bonn Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend die Scheibe eines Fahrradgeschäfts in Bonn eingeschlagen. Als Zeugen dies bemerkten, lief der Täter davon. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagabend mit einem Absperrpfosten eine Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts am Lievelingsweg in der Bonner Nordstadt eingeschlagen. Als Zeugen auf den Vorfall gegen 23 Uhr aufmerksam wurden und sich dem Geschäft näherten, lief der Täter laut Polizei in Richtung Kölnstraße/Schulhof Berufskolleg davon.