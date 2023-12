Nazi-Verbrechen in Bonn Diese Schicksale stecken hinter den Duisdorfer Stolpersteinen

Weltkriegsende

„Alle Duisdorfer Juden sind nie mehr in ihre Heimat zurückgekommen“, heißt es in der Duisdorfer Chronik von Mathias Steimel. Von Euskirchen aus, das am 4. März 1945 von den Alliierten erobert worden war, rückten die Amerikaner weiter vor und standen am 7. März in den Wäldern auf der Hardthöhe.

Im Morgengrauen des 8. März habe es zunächst noch ein Artillerieduell zwischen mit einer deutschen Flakstellung bei Lessenich gegeben, schreibt Steimel. Dabei wurde gegen 9.30 Uhr der spitze Helm der Rochus-Kirche durch ein deutsches Geschoss heruntergerissen. Die deutsche Artillerie zog sich nach Lengsdorf zurück, und die Amerikaner gingen an der Ziegelei in Lengsdorf und am Kreuzberg erneut in Stellung. Dann rückten sie in Duisdorf ein und durchkämmten alle Häuser nach versteckten deutschen Soldaten. Als sie von hier aus weiter nach Bonn zogen, war für Duisdorf der Krieg vorüber. Das offizielle Kriegsende kam mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945.