Sichtung bei Oberkassel : Schiff transportiert Militärfahrzeuge auf dem Rhein durch Bonn

Bonn Viele Schiffe passieren täglich den Rhein bei Bonn. Bei Oberkassel erregte nun ein Schiff Aufsehen, das Militärfahrzeuge in Tarnfarben geladen hatte. Es war unterwegs in Richtung Koblenz.

Ein Schiff, das mit Militärfahrzeugen in Tarnfarben den Rhein hoch schippert, erregt Aufmerksamkeit, besonders vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. So war es auch am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr, als das Autotransportschiff „Dynamica/RoRo 2“ auf dem Fluss in Richtung Koblenz unterwegs war und Bonn passierte. Ein Zeuge meldete dem GA die Sichtung bei Oberkassel. Ob ein Zusammenhang zum Ukraine-Krieg besteht, konnte nicht geklärt werden.