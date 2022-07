Mann in Bonn überfallen : Schläger begehen nach Raubüberfall eine Straftat nach der anderen

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die nach einem Überfall in der Bonner City auf Kosten ihres Opfers einen Beutezug nach dem anderen gemacht haben. So wurde ein 27-Jähriger nicht nur geschlagen und beraubt, sondern auch noch sein Auto los.

Ausgangspunkt der Ermittlungen ist laut Polizei ein Raubdelikt, bei dem in der Tatnacht gegen 0 Uhr ein 20 und ein 27 Jahre alter Mann von Unbekannten am Friedensplatz geschlagen und getreten worden waren. Die Tatverdächtigen entwendeten dem Älteren der beiden seine Bauchtasche, in der sich auch Personalausweis und Haustürschlüssel des Opfers befanden. Der Geschädigte musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am folgenden Samstagmittag verständigte die Lebensgefährtin des 27-Jährigen erstmals die Polizei, da sie festgestellt hatte, dass ihr Auto –ein silberner Skoda Octavia mit dem Kennzeichen BN-OX 295 – vor der gemeinsamen Wohnung in Niederdollendorf entwendet worden war. Heraus kam nun, dass die Schläger offenbar mit dem geraubten Haustürschlüssel die Wohnung ihres Opfers durchsuchten – der 27-Jährige befand sich in der Zeit, zwischen 4 und 5.30 Uhr, im Krankenhaus. Die Diebe stahlen den Autoschlüssel.

Einkauf mit gestohlener EC-Karte

Im Skoda fanden sie dann noch eine EC-Karte, mit der sie am Samstag um 8.14 und 8.43 Uhr an einem Automaten an der Königswinterer Straße in Küdinghoven Zigaretten kauften. Damit nicht genug: Am Montagabend wurde der gestohlene Skoda bei einem Tankbetrug an der Bundesstraße in Zehnhausen bei Rennerod (Rheinland-Pfalz) entdeckt. Die Überwachungskamera filmte laut Polizei gegen 19.45 Uhr einen etwa 30-jährigen Mann, der den Wagen für rund 90 Euro betankte und dann davonfuhr, ohne zu zahlen. Er wird größer als 1,85 m, mit athletischer Statur, schwarzem T-Shirt, kurzer Jeans und schwarzen Sneakern beschrieben.