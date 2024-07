Nähe zu NS-Regime Schmidtbonnstraße in Bonn soll umbenannt werden

Die Diskussion um die Umbenennung der Schmidtbonnstraße in Poppelsdorf hat an Fahrt aufgenommen, denn dem Namensgeber wird Antisemitismus und die Unterstützung des NS-Regimes nachgewiesen. Über einen Änderungsantrag, der von Volt, FDP und Rheingrün eingebracht wurde, wird in einer Bezirksvertretung am 27. August entschieden.