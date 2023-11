Vandalismus in Bonn Polizei ermittelt nach Schmiereien an Denkmälern

Dabei handelt es sich Piontek zufolge um Denkmäler auf den Friedhöfen in Schwarzrheindorf und in Beuel sowie um eine Gedenktafel in Plittersdorf und das Kriegerdenkmal für den Ersten und Zweiten Weltkrieg im Baumschulwäldchen in der Weststadt. „Aufgrund der ähnlichen Inhalte und den bei verschiedenen Pressevertretern als ‚Bekennerschreiben’ eingegangenen E-Mails wird davon ausgegangen, dass es sich um dieselben Täter handeln dürfte“, sagte Piontek dem GA am Montag. Wie aus einem Bekennerschreiben hervorgeht, sehen die Verfasser Soldaten nicht als Helden, sondern als „Kanonenfutter, Mitläufer, Sadisten, Vergewaltiger und Mörder“. Weil die Tat offenbar politisch motiviert ist, hat die Polizei auch den Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden.