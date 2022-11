Bahnübergang Bonn-Gronau : Schnellzug erfasst Kleinwagen

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung hatte ein ICE den Kleinwagen, bei geschlossener Schranke, seitlich touchiert und völlig zerstört. Foto: RheinlandNews

Bonn-Gronau Ein Schnellzug hat einen Kleinwagen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Bahnübergang Ollenhauerstraße erfasst. Laut den Einsatzkräften sollen sich zur Unfallzeit in dem zerstörten Fahrzeug keine Personen befunden haben.



Ein Schnellzug hat einen Kleinwagen Donnerstagnacht am Bahnübergang Ollenhauerstraße erfasst. Laut der Bonner Feuerwehr wurde der Rettungsleitstelle um 00:15 Uhr ein Verkehrsunfall über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden am Unfallort einen völlig zerstörten Kleinwagen, mitten auf dem Bahnübergang vor.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung hatte ein ICE den Kleinwagen seitlich touchiert und völlig zerstört. Laut der Feuerwehr war die Bahnschranke zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Da die Einsatzkräfte im Fahrzeug keine Personen finden konnten, suchten sie das Umfeld der Unfallstelle mit Wärmebildkameras ab. „Es wurde glücklicherweise keine Person gefunden“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Lokführer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch betreut, die rund 80 Fahrgäste wurden zur Weiterreise mit Bussen an die Bahnhöfe in Bonn und Köln transportiert. Zur Unfallaufnahme leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle weiterhin aus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 der Berufsfeuerwehr. Die Löscheinheit Holzlar der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

