Queen, Brexit und Erasmus-Ende : Bonner Schüler treffen britischen Generalkonsul

Bonn Der Britische Generalkonsul Rafe Courage stand Schülern des Friedrich-Ebert-Gymnasiums Rede und Antwort. Die sprachen nicht nur über Queen Elisabeth, sondern auch über den Brexit.

Von den Folgen des Brexits bis zum Thronjubiläum von Queen Elisabeth II.: Es gab viele Themen, über die die Schüler des Leistungskurses Englisch Q1 am Freitagvormittag in der Bibliothek des Friedrich-Ebert-Gymnasiums mit ihrem Gast sprechen wollten. Mit dem Britischen Generalkonsul Rafe Courage hatte sich hoher Besuch angekündigt, der den Schülern zu allen Fragen rund um das Vereinigte Königreich Rede und Antwort stand. Während der Gesprächsrunde nutzten die Schüler auch die Gelegenheit, ihre eigenen Erfahrungen und Sorgen zu schildern.

So berichtete Elia Bartel von seinem Auslandsaufenthalt im englischen Eastbourne, wo er ein Jahr lang zur Schule ging: „Das war eine großartige Erfahrung. Ich bin noch immer in Kontakt mit meinen Freunden, die ich dort kennengelernt habe“, blickte Elia zurück. Der 17-Jährige hatte noch Glück gehabt, denn kurz nach seiner Rückkehr wurde das Schüleraustauschprogramm Erasmus aufgrund des Brexits eingestellt. Für Schüler wie Elia ist es seither sehr schwer geworden, Freunde in England zu besuchen. „Welche Pläne hat das Vereinigte Königreich, Beziehungen mit Austauschschülern aufrechtzuerhalten?“, wollte Elia daher von Rafe Courage wissen. „Mit dem Brexit ist alles wesentlich komplizierter geworden“, erklärte dieser. So haben sich nicht nur für deutsche Schulen die Bedingungen zur Einreise nach England erschwert, auch Großbritannien leidet darunter, dass Austauschprogramme nicht mehr möglich sind. „Es gibt Pläne, dies zu ändern. Die Schulen und Universitäten möchten den Kontakt zu Schülern aus anderen Ländern aufrechterhalten, aber die neuen Regeln machen es wesentlich schwieriger“, berichtete Courage.