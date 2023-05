Die letzte Prüfung Das steht für einen Bonner Schüler beim Abi auf dem Spiel

Am Tag der Prüfung ist Mert Salman früh dran. Es ist 8 Uhr als er auf dem Parkplatz des Hardtberg-Gymnasiums aus seinem Auto steigt. Noch eine dreiviertel Stunde, dann geht seine Abi-Prüfung los. Es ist die Letzte von vier. Englisch, Physik und Mathe hat er schon hinter sich. Heute steht Erdkunde an, mündlich – die letzte Hürde zum Abitur. Aber es geht um mehr: Salman will Biotechnologie studieren. Der NC liegt bei 1,1. Damit er einen Platz bekommt, braucht er eine gute Note.