Robotik-Wettbewerb im CoJoBo Bonner Schüler steuern Roboter durch Lego-Stadt

Während das Team Adeptus Mechanicus CoJoBo sich auf die technische Seite des Projekts konzentrierte, stand beim Team CoJoRobos vor allem die Teamarbeit und der Spaß im Vordergrund. „Insgesamt haben wir rund 100 Stunden an dem Projekt gearbeitet“, berichtet Lukas, der in die neunte Klasse geht. Als einziges Mädchen im Team hat Natalia, die die benachbarte Ursulinenschule besucht, ihre Entscheidung nicht bereut. „Es gibt viele Mädchen, die sich für Robotik interessieren, aber keine Ahnung haben, was das eigentlich ist“, so die Schülerin. Viele ihrer Mitschülerinnen seien zurückhaltend, wenn es um typische Jungs-Themen geht. „Ich finde aber, es gibt keine typischen Mädchen- oder Jungs-Themen“, sagt Natalia überzeugt. Sie habe auch schon einige ihrer Freundinnen dazu ermutigt, solche Vorbehalte zu überwinden. „Ich möchte, dass sich mehr Mädchen für Robotik interessieren, deshalb darf ich die Robotik-AG auch bei uns in der Schule vorstellen und zeigen, dass das Angebot für alle offen ist“, so die Realschülerin.