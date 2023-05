Schulen in Bonn Bonn zieht Schüler aus dem Umland wie ein Magnet an

Zahlen

Im Schuljahr 2021/22 waren nach Daten aus der aktuellen städtischen Schulentwicklungsplanung in Bonn insgesamt 18.519 Schülerinnen und Schüler an städtischen, und 6909 an Privatschulen angemeldet. Davon kamen 2203 (11,9 Prozent) an den kommunalen und 2365 (34,2 Prozent) an den Privatschulen aus dem Umland. Im letzten Jahrzehnt ist die Schülerzahl an beiden Schularten rückläufig gewesen.

So hat auch die Zahl der Einpendler im Verlauf des letzten Jahrzehnts um ein Drittel abgenommen. Im Vergleich zum Schuljahr 2012/13 sank sie bis 2021 um über 2300 Personen. Unter den Bonner Schülern besuchen drei Viertel eine städtische Schule, 22 Prozent eine private und drei Prozent eine auswärtige Schule. Dieser Rückgang ist bei den städtischen Schulen stärker ausgeprägt als bei den privaten. Bei ersteren lag er bei -40,7 Prozent, bei den Privatschulen nur bei -25,5 Prozent. Durch die Rückkehr zum G9 sowie durch anhaltenden Zuzug nach Bonn soll sich die Gesamtentwicklung in den kommenden Jahren ändern. wmr