Gefahrenstellen-Portal : So sollen Schulwege in Bonn sicherer werden

Bald geht die Schule los: Den sichersten Schulweg können Eltern und Kinder in Bonn nun online berechnen. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Bonn Über das Portal gefahrenstellen.de können seit Kurzem nicht nur gefährliche Stellen im Straßenverkehr gemeldet werden, sondern Eltern und Kinder können hier einen sicheren Schulweg berechnen. Wie ist die Datenbasis in Bonn?

Für viele Kinder in Bonn steht demnächst der erste Schultag an. Das erste Mal allein in der Stadt unterwegs – das ist ein Meilenstein für viele Erstklässler. Immer wieder kommt es auf diesen Strecken zu Unfällen: Im vergangegen Jahr gab es nach Angaben der Bonner Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich 23 Schulwegunfälle, 2020 waren es 37.

Die in Bonn gegründete Initiative für sichere Straßen hat nun die Funktionen des Meldeportals gefahrenstellen.de erweitert, um Fuß- und Fahrradwege sicherer zu machen: Nutzer können den Weg mit den wenigsten Gefahrenstellen berechnen. Möglich ist das über den Browser unter gefahrenstellen.de oder die gleichnamige App, momentan noch eine Beta-Version.

„Die Software kennt die Gefahrenstellen und geht nach dem Vermeidungsprinzip vor“, erläutert der Geschäftsführer der Initiative, Arno Wolter. Das Meldeportal sei seit 2018 aktiv – hier könne jeder gefährliche oder unübersichtliche Stellen im Straßenverkehr mit einem Klick melden. Das Portal sei in ganz Deutschland verfügbar, für Bonn und die Region gebe es jedoch mit rund 1500 Meldungen die beste Datenbasis. Zudem liefere das nordrhein-westfälische Innenministerium zur Unterstützung der Datenbasis die offiziellen polizeilichen Unfalldaten an die Inititative, so Wolter.

Sicherer Schulweg in Bonn: Risikolevel ist einstellbar

Den sichersten Schulweg herauszufinden, funktioniert im Prinzip ähnlich wie bei Google Maps: Man gibt zwei Adressen ein und stellt zusätzlich ein Risikolevel ein. Es ist außerdem möglich, eine Route für Radfahrer auszuwählen. Berechenbar sind Entfernungen bis zu zehn Kilometern. „Der Weg, der dann berechnet wird, ist nicht der schnellste oder direkteste, sondern der sicherste, je nach Risikolevel“, sagt Wolter. Der Schulweg kann dann geübt und noch angepasst werden. „Wenn man merkt, der Umweg dauert viel zu lang, kann man natürlich etwas abändern“, sagt Wolter. „Es soll vor allem eine Hilfestellung sein.“

In Bonn funktioniert das Tool aufgrund der zahlreichen Meldungen zuverlässig: Auf der virtuellen Karte kann die Route nachvollzogen werden, Gefahrenstellen sind gelb, orange und rot markiert. Vor allem im Bereich des Hauptbahnhofs, des Bertha-von-Suttner-Platzes und an der Sankt Augustiner Straße in Beuel sind dem Portal nach viele Gefahrenstellen gemeldet. Aktuell ist die Anzahl der Berechnungen, die am Tag kostenfrei möglich sind, auf zehn limitiert. Für private Nutzer reicht das aus. „Für professionelle Anwender wie Kommunen soll es später eine kleine Gebühr kosten, die aber noch nicht feststeht“, sagt Wolter.

Die Polizei Bonn weist darauf hin, dass der Schulweg mit kleinen Kindern auf jeden Fall geübt werden sollte: „Eltern, Großeltern oder sonstige Bezugspersonen sollten den Weg zur Schule schon vor dem ersten Schultag mit ihrem Kind trainieren und auf besondere Gefahrenquellen aufmerksam machen“, sagt Polizeihauptkommissar Matthias Hahn, stellvertretender Leiter der Verkehrsunfallprävention der Polizei Bonn. „Im Besonderen sollte es bestärkt werden im richtigen, besonnenen Verhalten beim Überqueren einer Fahrbahn an verschiedenen Stellen.“

Reflektierende Kleidungsstücke, Warnwesten, Reflektoren an Schulranzen und natürlich an Fahrrädern erhöhen zudem die Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr. Ob Kinder alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren sollten, liege im Ermessen der Eltern, doch: „Grundsätzlich wird von der Polizei die Empfehlung ausgesprochen, erst nach der Radfahrausbildung in der vierten Klasse mit dem Rad zur Schule zu fahren“, sagt Hahn.