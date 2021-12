Fund in Schwarzrheindorf : Polizei sucht Eigentümer von möglicherweise gestohlenem Schmuck

Fund in Schwarzrheindorf

In einer Gartenanlage im Ortsteil Schwarzrheindorf wurde eine Kiste mit wertvollen Schmuckstücken gefunden. In der Schmuckkiste, die in einer umzäunten Gartenanlage im Bonner Ortsteil Schwarzrheindorf gefunden wurde, befanden sich diverse Ketten und Armbänder. Die Polizei Bonn geht davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt und sucht nun vor allem nach den Eigentümern der Schmuckstücke und nach Zeugen.