UKB hilft Niederländer : Helikopter bringt schwer erkrankten Covid-19-Patienten nach Bonn

Bonn Das UKB hat erneut einen Patienten aus dem Ausland aufgenommen. Der Vorerkrankte hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) hat am Donnerstagmittag einen schwer erkrankten Covid-19-Patienten aus den Niederlanden aufgenommen. Er sei vom Flughafen aus mit einem Helikopter transportiert worden, der gegen 13 Uhr am Klinikum landete, heißt es seitens des UKB. Der Patient mittleren Alters leide an schweren Vorerkrankungen mit Folgekomplikationen.