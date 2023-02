Dächer flogen durch die Luft : Schwerer Sturm verwüstet Bonn 1953

Die Folgen des Sturms sind auch in Häusern in der Mondorfer Straße (links) und im Bonner Schlachthof zu sehen. Foto: GA-Archiv

Bonn Ein schwerer Sturm bescherte den Niederlanden 1953 die Hollandflut. Die Folgen waren auch in Bonn zu spüren.

„Die schwersten Stürme seit Menschengedenken haben am Wochenende West- und Nordeuropa heimgesucht“, berichtet der General-Anzeiger am 2. Februar 1953 in seiner Montag-Ausgabe: „Zahlreiche Nordseedeiche, die seit Generationen als sturmsicher galten, hat die Sturmflut hinweggespült und ganze Städte und riesige Landstriche überflutet. Zehntausende von Küstenbewohnern in England, Holland und Belgien waren von der rasenden Flut abgeschnitten und ringen zum Teil im Augenblick noch mit dem nassen Element, das durch die Straßen und Felder tobt.“ Der erste Eindruck täuscht nicht: Tatsächlich ist die Hollandflut die größte Sturmflut der Nordsee im 20. Jahrhundert – und für die Niederlande ein nationales Trauma. Nach offiziellen Zahlen verlieren damals allein in den Niederlanden 1835 Menschen ihr Leben. In ganz Europa werden 2408 Menschen getötet.

In Bonn – gut 200 Kilometer Luftlinie von der Küste entfernt – wähnt man sich zunächst in Sicherheit. Meteorologen haben vorhergesagt, der Sturm werde weiter nordwärts in Richtung Norwegen ziehen. Allerdings hält er sich nicht an die Prognose, sondern wählt das Rheinland. Ab kurz vor Mitternacht tobt er in der Unglücksnacht zum 1. Februar –ungewöhnlich heftig und hartnäckig über Bonn. Bei einer Geschwindigkeit von 55 Kilometern in der Stunde erreicht er in Böen Spitzen von 95 Stundenkilometern, begleitet von schweren Schneeschauern. Der Bonner Feuerwehr beschert das Unwetter so viel Arbeit wie selten. „Der Telefonhörer war bei uns glühend, so jagten sich die Schadensmeldungen“, berichtete Oberbrandmeister Grimpe tags darauf dem GA.

Sturm erreicht in Bonn zur Mittagszeit seinen Höhepunkt

Ein umgefallener Baum auf der Autobahn-Abfahrt Wesseling leitet um 23.20 Uhr das Unheil ein. Es folgen Dachschäden in der Koblenzer Straße, der Kölnstraße und der Breite Straße. Herumfliegende Dachziegel bringen die Feuerwehrleute zusätzlich in Gefahr, die im Orkan die schadhaften Dächer abtragen müssen. Dann fallen die Bäume: Ein Exemplar in der Meckenheimer Allee knallt um 4.15 Uhr früh gegen die Oberleitung der Straßenbahn. Um 6.52, 7.05 und 7.33 Uhr folgen weitere Bäume allein in Bonn. In der Breite Straße entfacht der Sturm ein Feuer in einem Ofenrohr. Weitere folgen. Ein Telefonmast kracht auf die Immenburgstraße. Um 10.40 Uhr stürzt auf einem Haus in der Mondorfer Straße der Schornstein ein, schlägt durch das Dach und macht die darunter liegende Wohnung unbewohnbar. Um 11.45 Uhr wird das Dach über der Tordurchfahrt am Stadthaus am Bottlerplatz abgetragen.