Shooting auf Hubschrauber-Landeplatz Schwerkranke Patientin heiratet in der Uniklinik in Bonn

Eine besondere Feier stand zuletzt am Universitätsklinikum Bonn (UKB) an. Eine schwerkranke Patientin hat im Beisein der Familie in der Klinik für Innere Medizin ihren Partner geheiratet. Der Mann der Patientin hatte ihr schon vor einiger Zeit einen Heiratsantrag gemacht. „Leider wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht, deswegen war es uns ein wichtiges Anliegen, jetzt zu heiraten und wir waren überglücklich, dass dies am UKB möglich gemacht wurde,“ teilte die Frau in einer Pressemitteilung des UKB mit.