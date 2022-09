Forsa-Umfrage : GA-Podiumsdiskussion zur Bonner Seilbahn im Livestream

Bonn Eine Seilbahn für Bonn, die auf den Venusberg führt, spaltet die Gemüter. Eine Mehrheit der Befragten einer Forsa-Umfrage spricht sich dagegen aus. Am Freitag lassen wir Befürworter und Gegner bei einer Podiumsdiskussion zu Wort kommen.

In der großen Forsa-Umfrage in Bonn hat sich eine Mehrheit der Befragten gegen eine Seilbahn auf den Venusberg ausgesprochen. Der General-Anzeiger lädt aus diesem Anlass am kommenden Freitag zu einer Podiumsdiskussion ins Haus der Bildung, Mülheimer Platz 1, ein. Unter dem Motto „Verkehrswende in der Stadt: Braucht Bonn eine Seilbahn?“ stellen sich am 30. September von 17 bis 19 Uhr mehrere Teilnehmer den Fragen der Redaktion und des Publikums.