Trickbetrüger erbeuten Gold und Schmuck : Seniorin wird zum zweiten Mal Opfer von Telefonbetrügern

Symbolfoto. Foto: dpa/Armin Weigel

Bonn Am vergangenen Wochenende sind zwei Seniorinnen Opfer von Telefonbetrügern geworden. Diese erbeuteten Schmuck und Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Eine der Betroffenen, wurde nicht zum ersten Mal Opfer eines Trickbetrügers.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Am vergangenen Wochenende sind in Beuel und Bad Godesberg zwei Seniorinnen Opfer von Telefonbetrügern geworden. In Bad Godesberg hatte einer der Trickbetrüger die 92-Jährige über mehrere Tage im späten August wiederholt angerufen und sie aufgefordert, ihr Bargeld in Gold umzutauschen. Dieses sollte sie anschließend an die falschen Polizeibeamten übergeben. Am vergangenen Freitag übergab die Frau das Geld. Bereits im Oktober des vergangenen Jahr war die Rentnerin Opfer von Trickbetrügern geworden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Beuel. Eine weibliche Person hatte sich als Polizistin ausgegeben und überzeugte eine 91-jährige Rentnerin, dass ein Einbruch in ihre Wohnung bevorstehen würde. Am Samstag holte einer der Telefonbetrüger den Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ab. Wie die Polizei mitteilte, gibt es bisher in beiden Fällen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Weiterhin weist die Polizei daraufhin, dass die Telefonbetrüger seit längerer Zeit in Deutschland aktiv sind und beispielsweise vortäuschen, dass sie Polizeibeamte einer örtlichen Dienststelle seien. Ein technischer Trick, der die örtliche Vorwahl zusammen mit der 110 beim Angerufenen einblendet, machen sich die Täter für den Betrug zunutze.

Lesen Sie auch Vermehrte Anrufe : Stadtwerke Bonn und Polizei warnen vor Telefonbetrügern