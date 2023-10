Wetter in der Stadt Bonner September 2023 bricht mehrere Temperatur-Rekorde

Temperatur: Der September 2023 wies in Bonn eine Durchschnittstemperatur von 19,9 Grad Celsius auf. Damit belegt der diesjährige September den Spitzenplatz in den Bonner Wetterannalen seit 1895. Der September bescherte den Bonnern sieben Tropentage (30 Grad oder mehr), 18 Sommertage (25 Grad oder mehr) und 29 warme Tage (20 Grad oder mehr). Bei allen Werten handelt es sich um Rekorde für den Monat September. Ferner wurde 2023 eine weitere Bestmarke aufgestellt: An 101 Tagen hintereinander sank nachts die Temperatur nicht unter zehn Grad, genauer zwischen dem 6. Juni und dem 15. September. Am wärmsten war es mit 33,1 Grad Celsius am 11. September. Frisch war es am Morgen des 24. September, wo 8,3 Grad gemessen wurden. Der zweitwärmste September der Bonner Wetterhistorie war 2019 mit 19,1 Grad Celsius, gefolgt vom September 2006 mit 18,5 Grad Celsius.