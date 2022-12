Kriminalität in Bonn : Polizei ermittelt nach Reihe von Einbrüchen in Graurheindorf und Castell

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Bonn In Bonn-Graurheindorf sowie in Bonn-Castell hat es am Donnerstag eine Reihe von Einbrüchen gegeben. Zwei Täter wurden gesichtet, konnten aber fliehen.



Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr sind zwei Einbrecher in Bonn-Graurheindorf von einem Bewohner auf frischer Tat erwischt worden. Der Mann, welcher in einer Wohnung im Friesenweg wohnt, wurde durch Geräusche auf die mutmaßlichen Täter aufmerksam. Als er nachschaute, sah er zwei dunkel gekleidete Männer, die über die Balkonbrüstung sprangen und in Richtung Herseler Weg davon liefen. Wie die Polizei mitteilte, gibt es bislang allerdings keine Hinweise dazu, ob Gegenstände gestohlen wurden.

Der Mann rief sofort die Polizei, welche direkt eine Fahndung einleitete. Nach Zeugenaussagen sollen die beiden Männer zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein, außerdem trugen sie Kapuzen.

Da es am selben Tag noch drei weitere Einbrüche in der Gegend gab, ermittelt die Polizei und prüft, ob es in den Fällen einen Zusammenhang gibt.

Zwischen 12 und 18 Uhr ist in eine weitere Wohnung im Friesenweg im Bonn-Graurheindorf eingebrochen worden. Auch in Bonn-Castell in der Nordstraße wurde am Donnerstag ein Einbruch gemeldet. Hier soll die Tat zwischen 14 und 14.40 Uhr stattgefunden haben. Einen weiteren Einbruch gab es zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr in der Karl-Legien-Straße in Graurheindorf, hier wurden Schmuck und Brillen gestohlen.

In allen Fällen hat die Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu den Fällen oder den möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0228 150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

(ga)