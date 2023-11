Sessionseröffnung auf dem Bonner Marktplatz Schalom und Alaaf

Was nicht unerwähnt bleiben darf: Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Festausschusspräsident Marlies Stockhorst und auch die Tollitäten appellierten in ihren Ansprachen immer mal wieder an Frieden, Brüderlichkeit und ein verantwortungsvolles Miteinander – egal, an welchen Ecken dieser Welt. Für diese Einordnung ernteten die Karnevalisten Respekt und Applaus. Symbolhaft hielt Bonns Festausschusspräsidentin auf der Bühne eine Karte mit der Aufschrift „Ich will Frieden“ in der Hand.