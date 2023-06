Nach ähnlichem Vorfall vor wenigen Wochen Mann vergreift sich in Bonner Nordstadt sexuell an 33-jähriger Frau

In der Bonner Nordstadt hat sich ein Unbekannter Samstagnacht an einer 33-jährigen Frau vergriffen. Die Frau war nach Polizeiangaben gegen 0.50 Uhr aus einem Taxi an der Bornheimer Straße gestiegen. Sie habe sich zwischen Hochstadenring und Eiflerstraße befunden, als ihr ein unbekannter Mann entgegengekommen sei und sie ansprach. Die Frau habe sich jedoch nicht auf das Gespräch eingelassen und sei in Richtung ihrer etwa 100 Meter entfernten Wohnung gegangen.