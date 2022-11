Tiefgarage in Bonn-Gronau : Sieben Fahrzeuge in Bonner Tiefgarage aufgebrochen

Sieben Fahrzeugaufbrüche in Tiefgarage in Bonn-Gronau. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn In einer Tiefgarage an der Adenauerallee in Bonn sind in der Nacht zum Dienstag sieben Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.



In der Tiefgarage zwischen Weberstraße und Arndtstraße an der Adenauerallee in Bonn sind in der Nacht zum Dienstag sieben Fahrzeuge aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die noch unbekannten Täter zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagmorgen 5.45 Uhr jeweils die hintere linke Autoscheibe eingeschlagen haben. Was genau aus den Fahrzeugen entwedet wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Polizei sind bisher noch keine Zeugen bekannt. Die Ermittler bitten um Hinweis und nehmen diese unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

(ga)