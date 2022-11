Feuerwehreinsatz in Auerberg : Sieben Verletzte durch reizende Dämpfe in Bonn

In einem Mehrparteienhaus in Auerberg sind am Montag reizende Dämpfe aufgestiegen. Foto: Ulrich Felsmann

Auerberg In Bonn sind am Montag sieben Menschen in einem Mehrfamilienhaus durch reizende Dämpfe verletzt worden. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.



In der Pariser Straße in Bonn-Auerberg sind am frühen Montagabend gegen 17.45 Uhr sieben Leute durch reizende Dämpfe verletzt worden. Wie Ralf Krahforst, Sprecher der Feuerwehr Bonn, mitteilte, waren die Rettungskräfte zuerst zu einem regulären Rettungseinsatz gerufen worden.

Als die Rettungskräfte in der Pariser Straße eintrafen, stieg ihnen im Hausflur des Mehrfamilienhauses ein beißender Geruch in die Nase. Daraufhin rückten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Schutzanzügen aus. Die Rettungskräfte evakuierten die rund 40 Bewohner des Hauses, welche in einem Bus der Stadtwerke versorgt wurden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sollen die Dämpfe durch die falsche Dosierung von Rohrreiniger entstanden sein. Insgesamt verletzten sich sieben Personen, die in Berührung mit den Dämpfen kamen, zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Unter den Verletzten befänden sich auch drei Rettungskräfte, welche nur leichte Reizungen davon trugen und weiter dienstbereit seien. Zudem retteten die Einsatzkräfte einen Bewohner mit einer speziellen Atemschutzmaske aus seiner Wohnung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten zudem eine Dekontiminationsstation auf, in der sich Einsatzkräfte von Chemikalien befreien können. Gegen 20.30 Uhr hatten die Feuerwehrkräfte die Situation unter Kontrolle. Die Pariser Straße war für die Dauer des Einsatzes einseitig gesperrt und konnte gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Bewohner konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei und das Ordnungsamt waren ebenfalls vor Ort und sicherten die Einsatzstelle ab.

(ga)