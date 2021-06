Generationenwechsel : Siegfried Gin zieht in Vollmar-Geschäft ein

Die Alten und die Neuen: Raphael Vollmar und Gerald Koenen übernehmen im Geschäft am Kaiserplatz von Anita und Johannes Vollmar (Mitte). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Johannes Vollmar schließt sein Geschäft am Kaiserplatz. Damit geht eine 160 Jahre alte Tradition zu Ende – fast. Denn Sohn Raphael Vollmar will sie anders weiterführen. Mit Gerald Koenen vertreibt er den Siegfried Gin und hat große Pläne für das Haus in der Innenstadt.