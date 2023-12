Mehr als 1300 Teilnehmer Bonner Silvesterlauf kann trotz Hochwasser stattfinden

Start und Ziel des Bonner Silvesterlaufs befinden sich am Rathenauufer / Ecke Zweite Fährgasse. Die nahezu komplett flache Strecke führt am Rheinufer entlang in die Bonner Rheinaue. Beim Fünf-Kilometer-Lauf geht es nach einer Runde direkt geradeaus ins Ziel. Beim Zehn-Kilometer-Lauf müssen die Teilnehmer zwei Runden laufen. Rund 200 Meter vor dem Ziel gibt es einen Wendepunkt.