Silvesterparty hätte nicht stattfinden dürfen : Stadt Bonn leitet Verfahren gegen Betreiber des Brückenforums ein

Einsätze in der Silvesternacht in der Region : Polizei NRW meldet mehr Straftaten in der Silvesternacht Ein Todesfall in Hennef überschattet die Silvesternacht in der Region. Ein Brand in Menden blieb ohne Verletzte. In Nordrhein-Westfalen war die Nacht auf den zweiten Blick unruhiger als zunächst angenommen.