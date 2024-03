Kommentar zur Kirschblüte Sind Radfahrer wirklich rücksichtsvoller als Autofahrer?

Die Vorfreude auf die Kirschblüte in der Bonner Altstadt wächst mit jedem Tag und mit den vielen Fotos aus den Vorjahren, die man in dem einen oder anderen Laden in dem Viertel bewundern kann. Wann genau die Blüten sich in ihrer vollen Pracht zeigen werden, hängt natürlich vom Wetter ab. Mal sehen, ob die Stadt mit ihrer bisherigen Prognose für die Wochenenden nach den Osterferien richtig liegen wird.