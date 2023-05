Verein Fuss in Bonn „Fußgänger sind das schwächste Glied“

Jeder geht auch mal zu Fuß. Deshalb beansprucht der Interessenverband für Fußgänger, Fuss e. V., alle Menschen in Deutschland zu vertreten. Auch in Bonn will eine Ortsgruppe die Fußwege besser und vor allem sicherer machen. Was muss sich in Bonn aus Sicht des Vereins tun? Was bringt die kürzlich angekündigte Laufweg-Analyse? Und wie sieht ein optimaler Fußweg aus? Darüber sprach Redakteurin Christine Ludewig mit Ortsgruppensprecher Herand Müller-Scholtes.