Skate-Event in der Bonner Innenstadt Bonn rollt, der Verkehr teils nicht

Unter dem neuen Namen „Bonn rollt!“ lädt das Sport- und Bäderamt in Kooperation mit den Vereinen Sport- und Skizunft Bonn und Skiclub Bonn wieder zu einer Skateveranstaltung ein. An diesem Sonntag, 28. April, 15 bis 19 Uhr (ab 14 Uhr sammeln sich die Teilnehmenden) können Interessierte jeden Alters, ausgestattet mit Inlinern, Rollschuhen, Rollstuhl oder Skateboard, an den Start gehen. Das kündigt die Stadt an. Start und Ende ist demnach am Alten Zoll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die rund 17 Kilometer lange Strecke verläuft vom Alten Zoll über die Adenauerallee Richtung Süden bis zum Rathaus Bad Godesberg. Nach einer Pause wenden die Teilnehmenden an der Kurfürstenallee und es geht zurück Richtung Zentrum. Die Veranstaltung wird etwa dreieinhalb Stunden dauern.