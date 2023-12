61-jähriger in Lebensgefahr Skoda fährt in Kessenich in Schaufenster eines Friseursalons

Am Dienstagnachmittag ist in Kessenich aus noch ungeklärter Ursache ein Auto von der Markusstraße abgekommen. Laut Polizeisprecher Frank Piontek ist bei dem Unfall eine Person gegen 14.50 Uhr gegen eine Hauswand gefahren. Dabei krachte der Skoda in das Schaufenster eines Friseursalons.