Karneval in Bonn : Die Jecken freuen sich auf den 11.11.

Sie machen Bonn bunter: Jecke beim Sesssionsauftakt auf dem Marktplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonns Tollitäten und jecke Vereine können es kaum erwarten, dass bald der Karneval wieder losgeht. Für den 11.11. auf dem Marktplatz ist alles vorbereitet. Alle stellen sich vor, und es gibt jede Menge Musik.

Mirko Feld ist sich sicher und verspricht: „In dieser Session wird unser Prinzenpaar auf jeden Fall proklamiert“, so der Vizepräsident des Festausschusses Bonner Karneval (FA). Nach den Absagen wegen der Corona-Pandemie stehen die Jecken jetzt in den Startlöchern, um endlich wieder richtig loszulegen. Das gilt nicht nur für die Funktionäre, sondern auch für alle angehenden Tollitäten der Stadt. Wer sie als erstes sehen und kennenlernen möchte, kommt an diesem Freitag, dem 11.11., zum Sessionsauftakt auf den Bonner Marktplatz.

Bereits um 10.30 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm mit Willi Bellinghausen und Joot Drop, pünktlich um 11.11 Uhr schreiten dann die Majestäten aus allen Stadtbezirken nach ihrer Vorstellungsrunde bei Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Alten Rathaus auf die Bühne.

Während der designierte Prinz Christoph II. (Wagner) zugibt, bereits ein wenig aufgeregt zu sein, hält sich der Adrenalinschub bei Nadine I. (Klein) ein wenig in Grenzen. Klar, sie hat ja als Triple-Bonna in ihrer dritten Session bereits genügend Erfahrung und stand auch schon am vergangenen 11. November auf der Marktbühne. Doch die Pandemie machte ihr und auch allen anderen Jecken wieder einen Strich durch die Rechnung. „Bis zum 6. Dezember war alles gut“, erinnert sich FA-Präsidentin Marlies Stockhorst. Danach fiel alles flach.

Unter dem Motto „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“ sind nun alle wild entschlossen, bis Aschermittwoch Freude zu verbreiten. Natürlich mit den Höhepunkten Proklamation am 6. Januar, dem Rathaussturm am 19. Februar und dem großen Bonner Rosenmontagszug am 20. Februar unter der neuen Leitung von Björn Bachmann.

Fans können sich am Freitag mit den neuen Festabzeichen eindecken – eine Version in Silber, die andere in Gold – sowie dem warmen Mottoschal mit Pappnaas. Das schont die Stimme, um am Freitag ab 12.15 Uhr bei der Musik von Köbesse, Jedöns (12.45 Uhr), de Anjeschwemmte (13.10 Uhr) und Domstadtbande (13.30 Uhr) mitzusingen.

Dä Prinz: Christoph II. hat schon als Kind keinen Straßenkarneval in Lessenich/Meßdorf verpasst. „Oftmals sind wir auch selbst in einer Fußgruppe dabei gewesen“, sagt der 38-Jährige. Nach der Schule ließ er sich zum Dachdecker ausbilden, machte später seinen Meister als Kältetechniker. Heute ist er mit seiner Firma K-WAG selbstständig. „Vor ein paar Jahren habe ich meinen Lebensmittelpunkt von Duisdorf ins schöne Wachtberg verlegt, wo ich mit meiner Lebensgefährtin Haus und Hof teile“, sagt Wagner, Mitglied der Duisdorfer Blauen Funken.

Bonns Tollitäten freuen sich schon

Das Sessionslogo 2022/23 „Mit Pappnaas oder Höötche, mer sitze all in eenem Böötche“. Foto: Agentur Welzenbachs

Die Bonna: Für Nadine I. erfüllt sich, wie sie sagt, ein lang ersehnter Lebenstraum, „denn jeck bin ich schon mein ganzes Leben“. Die 41-Jährige wuchs in Beuel auf. „Immer an meiner Seite war Patty Burgunder, die als Bonna Patty I. in die Geschichte des Bonner Fastelovends eingegangen ist“, so Klein, deren Eltern fast 20 Jahre lang die Gaststätte zur Rheinbrücke betrieben haben. Dort lernte sie den Karneval kennen, tanzte dann bei den Kadetten der Beueler Stadtsoldaten. Heute ist sie auch Mitglied der Bonner Stadtsoldaten. Sie dankt ihrem Prinzen Marco I., der nun nicht mehr antritt. Ihren Lebensunterhalt verdient sie bei der Firma IRS. Ihr Chef in der Niederlassung Beuel ist Ex-Prinz Dirk Vögeli – nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund.