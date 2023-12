Einkaufen vor Weihnachten Wie sich Bonner Supermärkte auf möglichen Kundenansturm vorbereiten

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und der großen Einkäufe. „Die vier Wochen bis Weihnachten sind für uns die umsatzstärksten“, sagt der Bonner Edeka-Marktleiter Alexander Fuchs. Weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, ist für ihn und seine Mitarbeiter einiges anders als sonst. „Heiligabend ist immer recht hektisch, weil viele Kunden noch etwas brauchen und bis abends kochen wollen.“ Deshalb plant er für diesen halben Arbeitstag gerne mehr Kollegen ein. Diesmal verlagert sich dieser Ansturm wahrscheinlich auf den Vortag, was für seine Angestellten ein Segen ist. „Sie können endlich mal in Ruhe Heiligabend feiern und müssen nicht mehr arbeiten gehen. Das ist echt ein Geschenk.“