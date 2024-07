Mode, Haushaltswaren und Co. So bieten Händler in Bonn der Online-Konkurrenz die Stirn

Mountain Magic, Heartbreaker oder Arielle? Wer Abwechslung in der Salatschüssel haben will, der geht zur Samenhandlung Schmitz am Bonner Remigiusplatz. 1898 als „Samenfachhaus für Marktgärtner“ gegründet, wird der Betrieb heute von Sylvia Schmitz geleitet. „Bei uns gibt es eine besonders große Auswahl an Tomatensamen“, erklärt die Chefin.